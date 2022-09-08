В Ташкенте начался саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза

В Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза. Азербайджан представит председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, которая находится в Узбекистане с рабочим визитом.

В Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза. Азербайджан представит председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, которая находится в Узбекистане с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии.

Кроме того, на саммите также будут обсуждаться вопросы снижения уязвимости девочек и женщин , в том числе в сфере репродуктивного здоровья, а также инициативы по стимулированию технологических инноваций в области цифровой экономики и труда. Саммит продолжит работу 9 сентября.