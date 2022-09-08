О нас

В Ташкенте начался саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза

В Ташкенте начался саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза В Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза. Азербайджан представит председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, которая находится в Узбекистане с рабочим визитом.
В регионе
8 сентября 2022 г. 10:02
В Ташкенте начался саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза

В Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза. Азербайджан представит председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, которая находится в Узбекистане с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии.

Кроме того, на саммите также будут обсуждаться вопросы снижения уязвимости девочек и женщин , в том числе в сфере репродуктивного здоровья, а также инициативы по стимулированию технологических инноваций в области цифровой экономики и труда. Саммит продолжит работу 9 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Daşkənddə Qadın Parlament Sədrlərinin Sammiti başlayıb
Версия на английском языке Summit of women leaders of parliaments of countries of Inter-Parliamentary Union kicks off in Tashkent

Другие новости из категории

ВСУ за сутки уничтожили два самолета Су-25, вертолеты и БПЛА ВС России
ВСУ за сутки уничтожили два самолета Су-25, вертолеты и БПЛА ВС России
8 сентября 2022 г. 09:28
Зеленский планирует направить свыше $27 млрд на оборону и безопасность
Зеленский планирует направить свыше $27 млрд на оборону и безопасность
8 сентября 2022 г. 03:42
AzTV подготовил репортаж о вандализме армян в Лачыне
AzTV подготовил репортаж о вандализме армян в Лачыне
8 сентября 2022 г. 00:08
В Турции лесные пожары приблизились к населенным пунктам, эвакуированы сотни людей
В Турции лесные пожары приблизились к населенным пунктам, эвакуированы сотни людей
7 сентября 2022 г. 21:52
Международные резервы РФ снизились до 565,7 млрд долларов
Международные резервы РФ снизились до 565,7 млрд долларов
7 сентября 2022 г. 19:22
Эрдоган посетит США
Эрдоган посетит США
7 сентября 2022 г. 18:58
В Херсонской области уничтожена баржа с российскими военными и боевой техникой
В Херсонской области уничтожена баржа с российскими военными и боевой техникой
7 сентября 2022 г. 17:37
Путин: Некоторые выбирают не Ереван, а Баку
Путин: Некоторые выбирают не Ереван, а Баку
7 сентября 2022 г. 16:42
Лидеры Турции и Сербии договорились об упрощении визового режима
Лидеры Турции и Сербии договорились об упрощении визового режима
7 сентября 2022 г. 16:17
В ереванском метро наблюдаются перебои с электроснабжением
В ереванском метро наблюдаются перебои с электроснабжением
7 сентября 2022 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi