​В Ташкенте больницу взяли под карантин из-за пациента с коронавирусом

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Первая городская клиническая больница Ташкента взята под карантин после подтверждения у одного из ее пациентов инфекции коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылок на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зараженных увеличилось до 23.

В ведомстве уточнили, что один из пациентов, находившийся определенное время в больнице, скрыл информацию о посещении Турции.

"После появления подозрений на коронавирус СOVID-19, его анализы были направлены в НИИ вирусологии, где был получен положительный результат", - сообщили в Минздраве. Речь идет о случае, уже выявленном к утру четверга.

По данным пресс-службы, в ближайшее время режим работы больницы будет восстановлен.