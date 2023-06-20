В Тамбовской области загорелся пороховой завод, четверо погибли

В результате взрыва в здании порохового завода в Тамбове, четыре человека погибли, двое ранены.

В результате взрыва в здании порохового завода в Тамбове, четыре человека погибли, двое ранены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

16.23

Пожар начался в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МЧС.

"По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. На место пожара следуют четыре отделения пожарной части №9, два отделения и автолестница специализированной пожарно-спасательной части №1, два отделения пожарно-спасательной части №2, одно отделение пожарно-спасательной части №3, одно отделение пожарно-спасательной части №4, два отделения пожарной части №5", - говорится в сообщении.

Данных о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие уточняются.