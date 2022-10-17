В Тамбовской области "Камаз" столкнулся с поездом, один человек погиб, 8 ранены

Грузовик "Камаз" столкнулся с пассажирским поездом на Лазовском переезде в Сампурском районе в Тамбовской области.

Грузовик "Камаз" столкнулся с пассажирским поездом на Лазовском переезде в Сампурском районе в Тамбовской области.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"В 15:30 произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля "Камаз" на Лазовском переезде в Сампурском районе", - сказала собеседница агентства.

Позже стало известно, что в результате аварии один человек погиб, еще восемь доставлены в больницу. Один остается заблокирован.

"По уточненной информации, один погиб, один зажат, восемь человек госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, столкнулись пассажирский автобус, выполнявший рейс из Мичуринска в Тамбов, грузовик MAN с полуприцепом и автомобиль Isuzu.