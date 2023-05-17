В Тамбове из торгового центра украли банкомат ВТБ

Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция.

Неизвестные украли банкомат из торгового центра в Тамбове, сейчас их ищет полиция.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Газета "Тамбовский меридиан" сообщила, что четверо украли банкомат из супермаркета "Браво сити" - его нашли утром, но без денег. Охранник в этот момент отдыхал. Также в соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, как четыре человека в масках открепили банкомат, погрузили на тележку и вывезли.

По данным Telegram-канала Baza, банкомат принадлежал банку ВТБ, в нем было 5,4 млн рублей. Нашли его в лесу, около села Полковое.

"Факт кражи банкомата из торгового центра имел место быть. В настоящее время сотрудниками тамбовской полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия этого преступления", - говорится в сообщении УМВД.