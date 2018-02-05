В Таджикистане закрыли почти 2000 мечетей

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Власти Таджикистана приняли решение о закрытии 1938 мечетей из-за отсутствия разрешительных документов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 5 февраля в интервью журналистам заявил председатель комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлатзода.

"Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие в установленные сроки не сделали и были закрыты", – сообщил Давлатзода.

По сообщению из комитета, на конец 2017 года в стране зарегистрировано почти 4 тысячи религиозных учреждений, среди них 48 центральных пятничных мечетей, 326 пятничных мечетей, 3528 пятикратных мечетей, один исламский центр, три исмаилитских центра, 67 неисламских религиозных объединений.

В течение последних девяти лет в Таджикистане проводится аттестация имамов. С 2014 года государство назначило зарплату священнослужителям в размере около 90 долларов.