В Таджикистане во время проводов президента погиб начальник аэропорта

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Начальник аэропорта города Хорога получил травмы несовместимые с жизнью, когда провожал президента Таджикистана Эмомали Рахмона из Дарвазского района в Душанбе.

Как сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ, 60-летний Дилдор Максудшоев стоял на близком расстоянии от винтовой машины президента, когда борт начал подниматься в воздух. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета, ковер, на котором стоял Максудшоев, свернулся. От натиска ветра дорожку вместе с начальником аэропорта отбросило на стоящий рядом большой камень. Дилдор Максудшоев сильно ударился и погиб по пути в больницу.

Органы правопорядка оценивают произошедшее, как несчастный случай.

Отметим, что стелить ковры под ноги высокопоставленным чиновникам при любых обстоятельствах в Центральной Азии считается традицией.