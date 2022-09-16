На таджикско-кыргызской границе убиты семеро гражданских

В Таджикистане во время конфликта на границе с Кыргызстаном убиты 7 гражданских лиц.

В Таджикистане во время конфликта на границе с Кыргызстаном убиты 7 гражданских лиц.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, в джамоате Ворух, еще 14 человек ранены.

Из данного числа 6 жителей этой общины погибли и еще 11 получили ранения.

Кроме того, в результате обстрела c кыргызской стороны также пострадал начальник угольного разреза "Шуроб".

"Убитые предположительно являются членами одной семьи. Их дом был обстрелян из минометов", - пояснили местные власти.

Ранее официальные лица сообщили о гибели еще одного человека и ранении троих в исфаринском джамоате Чилгази.

Кроме того, в результате обстрела c кыргызской стороны также пострадал начальник угольного разреза "Шуроб".