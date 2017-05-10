В Таджикистане сын экс-командира ОМОН задержан при попытке бежать в Сирию

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сотрудниками МВД Таджикистана задержан сын беглого экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова, сообщает Report cо ссылкой на СМИ Таджикистана.

18-летний Бехруз Халимов был снят сотрудниками отряда милиции особого назначения (ОМОН) 17 апреля с авиарейса Душанбе-Москва, говорится в сообщении. Известно, что Бехруз Халимов в прошлом году окончил школу, в родном кишлаке Дараи Фон Варзобского района занимался мелкой торговлей. Отмечается, что, по некоторым данным, Бехруз Халимов поддерживал связь со своим отцом, который воевал на стороне террористической организации "Исламское государство".

По информации источника, через Москву Бехруз Халимов намеревался дальше перебраться в Ирак или Сирию. Спецслужбы Таджикистана проводят проверку по данному факту.