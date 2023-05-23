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В Таджикистане стартует совещание национальных офицеров связи МАГАТЭ

В Таджикистане стартует совещание национальных офицеров связи МАГАТЭ Впервые в Душанбе (Таджикистан) открывается совещание национальных офицеров связи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Оно пройдет с 23 по 26 мая.
В регионе
23 мая 2023 г. 10:17
В Таджикистане стартует совещание национальных офицеров связи МАГАТЭ

Впервые в Душанбе (Таджикистан) открывается совещание национальных офицеров связи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Оно пройдет с 23 по 26 мая.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан.

"Представители государств-членов Европейского и Центрально-Азиатского региона обсудят роль технического сотрудничества в достижении мирных применений ядерной науки и технологий", - уточнил источник.

Очередное ежегодное совещание национальных офицеров по связи служит важной платформой для сотрудничества государств-членов. Это позволит обмениваться идеями и опытом, оценить эффективность и влияние текущих проектов в реализации программ технического сотрудничества МАГАТЭ.

Напомним, что Таджикистан стал членом МАГАТЭ в ноябре 2001 года, а Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности образовано в 2002 году на базе Агентства по атомной энергии при Президиуме Академии наук республики.

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