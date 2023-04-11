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В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,1.
В регионе
11 апреля 2023 г. 09:49
В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Толчки зафиксированы в 40 км от Хорога на территории ГБАО. Координаты - 37,38 градусов северной широты, 71,9 градусов восточной долготы.

Землетрясение произошло в 10:24 по душанбинскому времени. Эпицентр залегал на глубине 215 км.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана пока не сообщали о возможных разрушениях и пострадавших.

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