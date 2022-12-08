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В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение В Таджикистане на территории одного из районов ГБАО зарегистрировано землетрясение.
В регионе
8 декабря 2022 г. 15:24
В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане на территории одного из районов ГБАО зарегистрировано землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на таджикистанские СМИ, об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло по координатам 37,58 градуса северной широты и 71,82 градуса восточной долготы.

Это Шугнанский район Горного Бадахшана, неподалеку от сел Барсем и Кохозобад.

Что касается магнитуды, то она оценивается почти в 4. Глубина толчков залегала на расстоянии 180 км.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана пока не уточнили о возможных последствиях.

Напомним, что республика входит в список сейсмически активных регионов наряду с соседними Узбекистаном, Афганистаном, Кыргызстаном и Казахстаном.

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