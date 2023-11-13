В Таджикистане произошло второе за ночь землетрясение

В Таджикистане произошло очередное землетрясение.

В Таджикистане произошло очередное землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Подземные колебание ощущали жители Душанбе.

Это уже второе землетрясение в Таджикистане менее чем за 12 часов.

Ученые оценили магнитуду в 4.5.

Координаты землетрясения: 38,65 градусов северной широты; 68,81 градусов восточной долготы.

Эпицентр находился непосредственно в окрестностях столицы, на глубине 15 км.

Ранее в 00:55 подземные колебания магнитудой 4 были зафиксированы в Горно-Бадахшанской автономной области.