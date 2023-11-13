О нас

В Таджикистане произошло второе за ночь землетрясение

В Таджикистане произошло второе за ночь землетрясение В Таджикистане произошло очередное землетрясение.
В регионе
13 ноября 2023 г. 09:32
В Таджикистане произошло второе за ночь землетрясение
google.az

В Таджикистане произошло очередное землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Подземные колебание ощущали жители Душанбе.

Это уже второе землетрясение в Таджикистане менее чем за 12 часов.

Ученые оценили магнитуду в 4.5.

Координаты землетрясения: 38,65 градусов северной широты; 68,81 градусов восточной долготы.

Эпицентр находился непосредственно в окрестностях столицы, на глубине 15 км.

Ранее в 00:55 подземные колебания магнитудой 4 были зафиксированы в Горно-Бадахшанской автономной области.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На юго-западе Турции произошло землетрясение
На юго-западе Турции произошло землетрясение
13 ноября 2023 г. 10:22
Брат первого президента Казахстана скончался в больнице
Брат первого президента Казахстана скончался в больнице
13 ноября 2023 г. 09:11
В Иране 2 500 человек обратились в больницы из-за загрязнения воздуха
В Иране 2 500 человек обратились в больницы из-за загрязнения воздуха
13 ноября 2023 г. 08:58
В Турции отравились 117 студентов общежития
В Турции отравились 117 студентов общежития
13 ноября 2023 г. 08:45
Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений
Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений
13 ноября 2023 г. 06:14
Симон Кападзе: Поставка Францией оружия в Армению через Грузию - просто позор
Симон Кападзе: Поставка Францией оружия в Армению через Грузию - просто позор
12 ноября 2023 г. 23:55
В России пять человек сгорели заживо в ДТП
В России пять человек сгорели заживо в ДТП
12 ноября 2023 г. 22:15
Бахруз Магеррамов: Заявление посла Ирана в Армении противоречит позиции президента Раиси
Бахруз Магеррамов: Заявление посла Ирана в Армении противоречит позиции президента Раиси
12 ноября 2023 г. 17:58
Грузинская контрразведка задержала двоих иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГ
Грузинская контрразведка задержала двоих иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГ
12 ноября 2023 г. 14:45
Кремль: Запад дружит с некоторыми странами ради вытеснения России
Кремль: Запад "дружит" с некоторыми странами ради вытеснения России
12 ноября 2023 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi