В Таджикистане произошло второе за ночь землетрясение

В Таджикистане произошло очередное землетрясение.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Подземные колебание ощущали жители Душанбе.
Это уже второе землетрясение в Таджикистане менее чем за 12 часов.
Ученые оценили магнитуду в 4.5.
Координаты землетрясения: 38,65 градусов северной широты; 68,81 градусов восточной долготы.
Эпицентр находился непосредственно в окрестностях столицы, на глубине 15 км.
Ранее в 00:55 подземные колебания магнитудой 4 были зафиксированы в Горно-Бадахшанской автономной области.