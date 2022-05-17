В Таджикистане при нападении на управление МВД погиб один человек, трое ранены

Министерство внутренних дел Таджикистана во вторник сообщило о трех раненых и одном убитом в ходе вооруженного нападения на управление МВД в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики.

Министерство внутренних дел Таджикистана во вторник сообщило о трех раненых и одном убитом в ходе вооруженного нападения на управление МВД в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пресс-центр министерства сообщил о том, что незаконный митинг и нападение было организовано местной преступной группировкой.

В сообщении говорится, что 16 мая 2022 года в 18:30 глава организованной преступной группы города Хорог, административного центра ГБАО, Мамадбокир Мамадбокиров и его сподвижники организовали в городе незаконный митинг с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и давления на местные власти в принятии решений в отношении преступников.

"В 20:40 этого дня по указанию Мамадбокирова группа молодых людей <…> совершила вооруженное нападение на сотрудников УМВД по ГБАО, которые выполняли свои служебные обязанности в здании областного суда, и взорвала ручную гранату", - отмечается в сообщении. По данным министерства, в результате получили ранения и госпитализированы первый заместитель начальника управления МВД и еще два сотрудника милиции, один из нападавших получил ранения и умер в больнице.

Пресс-центр отметил, что в ходе операции были использованы спецсредства для разгона демонстраций. "Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления других членов организованной преступной группы, принимавших участие в вооруженном нападении, в отношении организаторов инцидента областной прокуратурой возбуждено уголовное дело", - подчеркнули в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что с утра во вторник в Хороге относительно спокойно, отмечается усиление патрулей военных и МВД.