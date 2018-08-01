В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных

© AP Photo / Peter Leonard

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране Партии исламского возрождения.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности республики.

Спецоперация прошла в феврале, задержаны 14 членов ячейки. Они планировали совершить крупные теракты в марте в ходе празднования Новруза, в том числе на 201-й российской военной базе в Душанбе.

Суд Душанбе приговорил двоих основателей ячейки - 25-летнего Фахриддина Гулова и его ровесника Махмуджона Азамова к 26 годам лишения свободы. Другие фигуранты получили по семь лет лишения свободы.