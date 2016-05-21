В Таджикистане наступил "день тишины" перед всенародным референдумом

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Таджикистане накануне всенародного референдума по внесению поправок в Конституцию республики наступил "день тишины", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Агитация перед референдумом началась со дня назначения даты референдума и прекращается за сутки до голосования. В день голосования агитация запрещена", - заявил глава администрации Центризбиркома Таджикистана Абдуманнон Додозода.

Всенародный референдум по внесению поправок в Конституцию республики пройдет в стране 22 мая. В бюллетене для голосования внесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные в Конституцию страны?".

Решение по вынесенным на референдум вопросам считаются принятыми, в том числе и по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, если за них проголосовало более половины граждан республики, принявших участие в референдуме.

Центральная комиссия по выборам и референдумам аккредитовала свыше 120 международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане.