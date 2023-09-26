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В Таджикистане на баланс Министерства обороны передали 18 аэропортов

В Таджикистане на баланс Министерства обороны передали 18 аэропортов В Таджикистане аэропорты местных авиалиний передали из собственности городов и районов на баланс Министерству обороны республики.
В регионе
26 сентября 2023 г. 11:13
В Таджикистане на баланс Министерства обороны передали 18 аэропортов

В Таджикистане аэропорты местных авиалиний передали из собственности городов и районов на баланс Министерству обороны республики.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Соответствующее постановление о передаче приняло правительство Таджикистана. Согласно постановлению, в общей сложности Минобороны получит 18 аэропортов местных авиалиний. Речь идет о 4 воздушных гаванях в Хатлонской области, 4 - в районах республиканского подчинения, 5 - в Согдийской и 5 - в Горно-Бадахшанской автономной области.

В документе говорится, что ведомству предстоит восстановить их.

В настоящее время полеты выполняются только с четырех международных аэропортов - Душанбе, Худжанд, Бохтар и Куляб.

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Версия на английском языке 18 airports in Tajikistan transferred to balance of Defense Ministry

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