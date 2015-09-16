СМИ: В Таджикистане ликвидирован мятежный генерал Назарзода

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации в Рамитском ущелье ликвидирован главарь преступной группировки, бывший замминистра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзода.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

По их данным, ликвидированы также несколько сторонников мятежного генерала.

С начала антитеррористической операции по нейтрализации сторонников бывшего заместителя министра оборона республики Абдухалима Назарзоды в Рамитском ущелье Таджикистана - с 4 сентября - ликвидировано 22 предполагаемых террориста, более 120 задержано, из них 15 человек сдались властям добровольно.