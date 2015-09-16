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    СМИ: В Таджикистане ликвидирован мятежный генерал Назарзода

    Вместе с ним уничтожены несколько его сподвижников

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации в Рамитском ущелье ликвидирован главарь преступной группировки, бывший замминистра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзода. 

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

    По их данным, ликвидированы также несколько сторонников мятежного генерала.

    С начала антитеррористической операции по нейтрализации сторонников бывшего заместителя министра оборона республики Абдухалима Назарзоды в Рамитском ущелье Таджикистана - с 4 сентября - ликвидировано 22 предполагаемых террориста, более 120 задержано, из них 15 человек сдались властям добровольно.

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