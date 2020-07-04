В связи со взрывом на заводе в Турции, задержали троих подозреваемых

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых по делу о взрыве на фабрике фейерверков на северо-западе Турции.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых по делу о взрыве на фабрике фейерверков на северо-западе Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, задержаны руководитель и двое сотрудников предприятия. В настоящее время они дают показания следователям.

Отметим, что несколько взрывов прогремело на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. В результате ЧП погибли четыре человека, более 110 получили ранения.