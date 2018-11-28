В связи с президентскими выборами в Грузии отмечены 11 правонарушений, поступила 171 жалоба

Тбилиси. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Грузии проводит расследования по 11 правонарушениям, произошедшим во время голосования по второму туру президентских выборов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенном брифинге заявила замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили.

По ее словам, среди допустивших правонарушение лиц есть как представители проправительственных, так и оппозиционных партий: "Факты связаны с физическим давлением в отношении журналистов, случаями физического противостояния в некоторых избирательных участках, повторным голосованием одного и того же лица, кражей в одном избирательном участке и пр.".

Замминистра отметила, что министерство внутренних дел продолжает активную деятельность для проведения выборов в безопасных условиях: "Осуществляется размещение мобильных полицейских групп по всей стране. В рамках своих полномочий полиция моментально реагирует на все факты".

В Центризбиркоме Грузии отметили, что согласно информации на 17:00, в окружные избирательные комиссии поступила 171 жалоба.