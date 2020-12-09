В связи с парламентскими выборами в Грузии будет создана следственная комиссия

В Грузии будет создана временная следственная комиссия для расследования парламентских выборов.

В Грузии будет создана временная следственная комиссия для расследования парламентских выборов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь правящей партии ”Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, комиссия будет создана по инициативе большинства после первого заседания парламента: “Комиссия, в которой будут представлены эксперты, неправительственные организации, международные партнеры и все другие заинтересованные стороны, будет заниматься расследованием парламентских выборов. Если выявится хоть 1% нарушений, мы объявим внеочередные выборы”.

И.Кобахидзе заявил, что прекратит свою политическую деятельность в случае выявления каких-либо нарушений.

Отметим, что на парламентских выборах, прошедших в соседней стране 31 октября , “Грузинская мечта” одержала победу и получила 90 мест в парламенте. 8 оппозиционных партий, прошедших в законодательный орган, отказались от депутатских мандатов. Первое заседание парламента состоится 11 декабря.