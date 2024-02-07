В связи с гибелью резервиста при пожаре СК Армении возбудил дело по признакам убийства

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело по признакам убийства в связи с гибелью резервиста Артура Григоряна в результате пожара.

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело по признакам убийства в связи с гибелью резервиста Артура Григоряна в результате пожара.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе СК.

На основании полученных данных начато производство по ч. 1. ст. 155-й УК страны. Сформирована следственная группа, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. Предпринимаются меры по выявлению всех обстоятельств трагедии.

Тело 39-летнего резервиста было найдено накануне в блиндаже на одной из боевых позиций после вспыхнувшего там пожара.