В связи с чрезвычайным положением в Турции могут быть применены некоторые ограничения - СПИСОК

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ После объявления в Турции чрезвычайного положения управление в стране будет регулироваться согласно закону "О чрезвычайной ситуации".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", согласно данному закону, со дня объявления чрезвычайного положения в стране может быть ограничено или запрещено выходить на улицу, гулять в определенных местах или в определенные часы, смотреть на автомобили, могут быть проведены личные досмотры людей и проверки их автомобилей.

Ношение туристами и жителями регионов, где объявлено чрезвычайное положение, при себе документов может стать обязательным условием.

Напомним, что согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение в стране может быть объявлено в одном или нескольких регионах сроком не более 6 месяцев.

Отметим, что со дня попытки государственного переворота в Турции в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.