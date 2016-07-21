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    В связи с чрезвычайным положением в Турции могут быть применены некоторые ограничения - СПИСОК

    Ношение туристами документов при себе может стать обязательным условием

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ После объявления в Турции чрезвычайного положения управление в стране будет регулироваться согласно закону "О чрезвычайной ситуации". 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", согласно данному закону, со дня объявления чрезвычайного положения в стране может быть ограничено или запрещено выходить на улицу, гулять в определенных местах или в определенные часы, смотреть на автомобили, могут быть проведены личные досмотры людей и проверки их автомобилей. 

    Ношение туристами и жителями регионов, где объявлено чрезвычайное положение, при себе документов может стать обязательным условием.

    Напомним, что согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение в стране может быть объявлено в одном или нескольких регионах сроком не более 6 месяцев. 

    Отметим, что со дня попытки государственного переворота в Турции в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. 

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