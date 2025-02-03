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В связи с ЧП в ереванском метро задержаны пятеро иностранцев

В связи с ЧП в ереванском метро задержаны пятеро иностранцев В Армении задержали пятерых иностранных граждан, которые подозреваются в совершении хулиганства в ереванском метрополитене.
В регионе
3 февраля 2025 г. 12:55
В связи с ЧП в ереванском метро задержаны пятеро иностранцев

В Армении задержали пятерых иностранных граждан, которые подозреваются в совершении хулиганства в ереванском метрополитене.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, они были задержаны сотрудниками полиции и СНБ при попытке пересечения пограничного контрольно-пропускного пункта "Баграташен".

"Задержанные и составленные документы были представлены в следственный отдел административных районов Эребуни и Нубарашен", - говорится в совместном сообщении.

В ереванском метрополитене вечером 1 февраля произошел инцидент, в котором, как выяснилось, участвовали задержанные иностранцы. Отмечается, что машинист доложил диспетчеру о нестандартной ситуации - на перегоне от станции "Зоравар Андраник" к "Сасунци Давид" один пассажир потянул стоп-кран, затем 4-5 человек в масках подбежали к составу и стали красить вагоны.

Через несколько минут от машиниста снова поступил сигнал тревоги, на этот раз о том, что те же люди бросают камни в направлении поезда и не дают ему двигаться. В этой связи на место происшествия выехала оперативная группа, и в результате следственных действий была установлена личность исполнителей.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan metrosunda insidentlə əlaqədar beş əcnəbi saxlanılıb

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