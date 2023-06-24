В Свердловской области введен режим повышенной готовности

В Свердловской области введен режим повышенной готовности.

В Свердловской области введен режим повышенной готовности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщение размещено в Telegram-канале департамента информационной политики области.

"Исполнение документа (о введении режима) находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Брянской области переведены в режим повышенной боевой готовности силовые организации. Также во Владимирской области все службы переведены на особый режим готовности.