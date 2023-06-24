О нас

В Свердловской области введен режим повышенной готовности

В Свердловской области введен режим повышенной готовности В Свердловской области введен режим повышенной готовности.
В регионе
24 июня 2023 г. 16:06
В Свердловской области введен режим повышенной готовности

В Свердловской области введен режим повышенной готовности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщение размещено в Telegram-канале департамента информационной политики области.

"Исполнение документа (о введении режима) находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Брянской области переведены в режим повышенной боевой готовности силовые организации. Также во Владимирской области все службы переведены на особый режим готовности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке High alert mode introduced in Russia's Sverdlovsk Oblast

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi