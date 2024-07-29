В Свердловской области три человека погибли при падении машины в овраг

Три человека погибли в результате падения автомобиля в овраг в Тавде Свердловской области.

Три человека погибли в результате падения автомобиля в овраг в Тавде Свердловской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Компания из трех человек съехала в глубокий овраг и разбилась насмерть из-за неверно выбранной скорости водителем. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 00:00 (23:00 по бакинскому времени 28 июля) в городе Тавде, напротив дома №184 по улице Горького", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Solaris не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина упала в глубокий овраг. В результате ДТП погиб водитель, а также его пассажиры: 36-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается. Они умерли от полученных травм до прибытия медиков.

В пресс-службе уточнили, что по факту инцидента проводится расследование, на месте ДТП были проведены процессуальные действия. Назначено проведение экспертиз.