В Свердловской области три человека погибли при падении машины в овраг

Три человека погибли в результате падения автомобиля в овраг в Тавде Свердловской области.
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"Компания из трех человек съехала в глубокий овраг и разбилась насмерть из-за неверно выбранной скорости водителем. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 00:00 (23:00 по бакинскому времени 28 июля) в городе Тавде, напротив дома №184 по улице Горького", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Solaris не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина упала в глубокий овраг. В результате ДТП погиб водитель, а также его пассажиры: 36-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается. Они умерли от полученных травм до прибытия медиков.
В пресс-службе уточнили, что по факту инцидента проводится расследование, на месте ДТП были проведены процессуальные действия. Назначено проведение экспертиз.