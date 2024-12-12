В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте пострадали два человека

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" (предприятие по добыче бокситовой руды) в Свердловской области РФ, в результате чего пострадали два человека.

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" (предприятие по добыче бокситовой руды) в Свердловской области РФ, в результате чего пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"12 декабря в 11:10 поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральском городском округе. Из-за горного удара на горизонте шахты -1 160 м произошло обрушение породы. <…> В результате обрушения пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент обрушения на участке находились два человека, один эвакуировался самостоятельно. Специалисты Североуральского военизированного горноспасательного взвода с медицинским работником прибыли на место для осмотра и оказания помощи.