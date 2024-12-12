О нас

В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте пострадали два человека

В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте пострадали два человека Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" (предприятие по добыче бокситовой руды) в Свердловской области РФ, в результате чего пострадали два человека.
В регионе
12 декабря 2024 г. 14:34
В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте пострадали два человека

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" (предприятие по добыче бокситовой руды) в Свердловской области РФ, в результате чего пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"12 декабря в 11:10 поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральском городском округе. Из-за горного удара на горизонте шахты -1 160 м произошло обрушение породы. <…> В результате обрушения пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент обрушения на участке находились два человека, один эвакуировался самостоятельно. Специалисты Североуральского военизированного горноспасательного взвода с медицинским работником прибыли на место для осмотра и оказания помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi