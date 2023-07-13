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В Свердловской области из-за пожара погиб один человек, двое получили ожоги

В Свердловской области из-за пожара погиб один человек, двое получили ожоги После пожара в селе Шайдуриха Свердловской области нашли погибшую женщину, еще двое мужчин обратились с ожогами в Невьянскую центральную районную больницу (ЦРБ).
В регионе
13 июля 2023 г. 11:09
В Свердловской области из-за пожара погиб один человек, двое получили ожоги

После пожара в селе Шайдуриха Свердловской области нашли погибшую женщину, еще двое мужчин обратились с ожогами в Невьянскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Зарегистрировано два обращения - одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая", - говорится в сообщении.

Пожар в селе случился 12 июля, где сгорело 41 строение, в том числе 13 жилых домов, в которых проживали 35 человек, 26 дач и не работающий детский сад. Всего в селе 170 домов. Из села эвакуировали 290 человек, в том числе 36 детей. Для них во дворце культуры Невьянска развернули пункт временного размещения, но люди предпочли разместиться у родственников.

К утру четверга пожар был локализован на площади 4,1 тысячи кв. м. Пожар, по предварительным данным, не носит криминальный характер, пришел из леса.

В лесах городского округа Невьянск введен режим ЧС до 12:00 21 июля.

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