В Сургуте жених устроил стрельбу на собственной свадьбе - ВИДЕО

В Сургуте (Россия) жених устроил стрельбу из автомата на собственной свадьбе.

Как передаёт Report со ссылкой на "Сургутинтерновости", инцидент произошёл на парковке одного из городских культурных центров.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила шесть гильз.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого", - сообщили в управлении МВД по ХМАО-Югре.

Задержанный 31-летний сургутянин признался в том, что выстрелил в воздух в честь праздника. Заведено уголовное дело о хулиганстве, мужчину оставили под подпиской о невыезде.