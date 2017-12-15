В суде, где оглашают приговор обвиненному в коррупции экс-министру экономразвития России, произошла драка

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Замоскворецком суде Москвы, где сегодня огласят приговор обвиненному в коррупции бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, произошла драка. Как сообщает Report со ссылкой на РЕН-ТВ, конфликт произошел между съемочными командами разных СМИ.

По предварительным данным, ссора началась из-за того, что сотрудники СМИ не поделили выгодное для съемки место, в итоге журналист ударил оператора в лицо и сломал ему камеру.

Напомним, А. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей. Улюкаев виновным себя не считает, заявляя, что стал жертвой "чудовищной провокации".