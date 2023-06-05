В судах Тбилиси, Гори, Кутаиси и Батуми проводится эвакуация из-за сообщений о бомбах

Эвакуация объявлена из зданий судов в Тбилиси и нескольких крупных городов Грузии. В суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств.

Эвакуация объявлена из зданий судов в Тбилиси и нескольких крупных городов Грузии. В суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Ведутся следственные мероприятия, все судебные заседания приостановлены.

Ранее сообщалось о том, что заминированы суды в Тбилиси, в том числе здание Верховного суда.

16.55

Эвакуация объявлена в Тбилисском и Кутаисском городском суде, а также в районном суде города Гори.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщают местные СМИ.

В Тбилисский городской суд поступило сообщение о том, что в здании находится бомба. Все заседания приостановлены, граждане и сотрудники покинули здание.

А на электронный адрес Кутаисского горсуда поступило сообщение, что здание будет взорвано, сообщает телеканал "Рустави 2".

В районном суде города Гори работают правоохранители, вероятно, в связи с анонимным сообщением. Все судебные заседания отложены, в здание никого не впускают, сообщает Первый канал.

Кроме того, по данным телеканала "Формула", эвакуация объявлена в здании Верховного суда Грузии в центре Тбилиси, куда также поступило анонимное сообщение о наличии бомбы.