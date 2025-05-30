В суд переданы материалы дела о взятке в $3 млн, полученной экс-президентом Армении

Прокурор передал в компетентный суд материалы уголовного дела, утвержденные с обвинительным заключением, по факту предположительного получения особо крупной взятки - около $3 млн - третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

Прокурор передал в компетентный суд материалы уголовного дела, утвержденные с обвинительным заключением, по факту предположительного получения особо крупной взятки - около $3 млн - третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ранее Антикоррупционный комитет сообщил, что 20 февраля 2008 года бывший высокопоставленный чиновник Армении при содействии ряда лиц получил наличными часть указанной взятки - $2,66 млн - от упомянутого бизнесмена, а оставшуюся сумму - при содействии других аффилированных лиц.