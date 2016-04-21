МВД Ирана: В стране конфискуется около 80% мирового объема опия и 40% героина

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Около 80% произведенного в мире опия, а также 40% героина и морфина конфискуется в Иране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Исламской Республики Абдольреза Рахмани Фазли, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков.

По его словам, только в 2015 году в стране было изъято 620 тонн различных наркотических средств.

Иран, наряду с Китаем и Саудовской Аравией входит в число немногих стран мира, в которых существует смертная казнь за преступления, связанные с наркотиками. В ходе проходящей в ООН спецсессии многие государства, в том числе страны ЕС и Латинской Америки, выступили за отказ от высшей меры наказания, а также за смещение акцента на профилактику и лечение наркозависимости.