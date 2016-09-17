В Турции число погибших в столкновении с террористами РПК военнослужащих достигло трех - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:21

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Хаккари произошел вооруженный инцидент между силами безопасности и террористами РПК.

Как передает Report со ссылкой на Milliyet, в столкновении вблизи села Агадждиби, расположенного на автодороге Хаккари-Чукурджа, трое военнослужащих погибли, четверо ранены. Раненые доставлены в государственную больницу Хаккари.

По информации, уничтожено пятеро террористов, трое из них женщины.

Начата широкомасштабная операция по обезвреживанию террористов.