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    В Турции число погибших в столкновении с террористами РПК военнослужащих достигло трех - ОБНОВЛЕНО

    Начата широкомасштабная операция по обезвреживанию террористов

    Первая новость опубликована в 14:21

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Хаккари произошел вооруженный инцидент между силами безопасности и террористами РПК.

    Как передает Report со ссылкой на Milliyet, в столкновении вблизи села Агадждиби, расположенного на автодороге Хаккари-Чукурджа, трое военнослужащих погибли, четверо ранены. Раненые доставлены в государственную больницу Хаккари.

    По информации, уничтожено пятеро террористов, трое из них женщины. 

    Начата широкомасштабная операция по обезвреживанию террористов. 

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