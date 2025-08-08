В столичном регионе Греции произведены эвакуация из-за крупного лесного пожара

О нас

8 августа 2025 г. 18:58
В Греции в районе Кератея на востоке Аттики (столичный регион) вспыхнул крупный лесной пожар. В связи с этим произведена эвакуация жителей.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Вскоре после 14:00 была активирована система экстренного оповещения 112, которая призвала жителей Дросии и Чарвало эвакуироваться в направлении Анависсоса.

Отмечается, что полиция была вынуждена вмешаться в ситуации с десятью людьми, которые отказались эвакуироваться.

Пожарная служба увеличила свое присутствие более чем вдвое, развернув 190 пожарных и 44 наземные транспортные средства, а также многочисленных волонтеров.

К тушению пожара привлечены 11 самолетов и 7 вертолетов.

