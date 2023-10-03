В столице Молдовы проходит митинг в поддержку оппозиционной партии "Шор"

В Кишиневе перед зданием Конституционного суда (КС) Молдовы сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят митинг.

В Кишиневе перед зданием Конституционного суда (КС) Молдовы сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят митинг.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, участники митинга требуют отменить санкции в отношении представителей партии.

Сегодня КС рассматривает обращение депутата парламента и вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер в отношении ряда поправок в кодекс о выборах, по которым представители политсилы лишены права баллотироваться на выборах.

Конституционный суд страны 19 июня постановил признать данную партию. Согласно этому решению, партия считается распущенной, а Минюсту поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из госреестра. Парламент страны внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. КС на прошлой неделе приостановил действие этой поправки.