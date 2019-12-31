В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС

Три сотрудника полиции пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД, нападавшие нейтрализованы.

"Неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы", - сказал собеседник.

На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводится необходимые мероприятия, добавили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что один полицейский погиб и один ранен в результате происшествия.