В столице Грузии строители упали со здания, есть погибшие

В районе Ортачала в столице Грузии, Тбилиси, со строящегося здания упали трое работников.

Как передаёт грузинское бюро Report, один из строителей скончался на месте события, двое других были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Жизнь одного из доставленных в больницу впоследствии спасти не удалось. Другой был прооперирован и размещён в отделение реанимации.

По факту Министерством внутренних дел Грузии открыто уголовное дело по статье "Нарушение норм безопасности во время строительных работ".