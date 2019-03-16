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В столице Грузии строители упали со здания, есть погибшие

В районе Ортачала в столице Грузии, Тбилиси, со строящегося здания упали трое работников.

Как передаёт грузинское бюро Report, один из строителей скончался на месте события, двое других были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Жизнь одного из доставленных в больницу впоследствии спасти не удалось. Другой был прооперирован и размещён в отделение реанимации.

По факту Министерством внутренних дел Грузии открыто уголовное дело по статье "Нарушение норм безопасности во время строительных работ".

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