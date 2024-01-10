В Ставрополе в результате возгорания газопровода пострадал один человек

Подземный газопровод загорелся в Ставрополе после повреждения во время работ. В результате происшествия пострадал один человек.

Подземный газопровод загорелся в Ставрополе после повреждения во время работ. В результате происшествия пострадал один человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате порыва газопровода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие четырех задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня. В результате пострадал один человек - мастер аварийно-спасательной службы "Горгаза". С ожогами конечностей второй и третьей степени он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, происшествие случилось при проведении работ на газопроводе около 07:30 на улице Буйнакского. Согласно онлайн-картам, адрес находится рядом с многоквартирным домом. К ликвидации последствий происшествия привлекли 29 человек и 12 единиц техники.

Глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале сообщил, что причиной происшествия стали несанкционированные работы по бурению. В результате повреждения подземного газопровода без газа остались 640 абонентов.