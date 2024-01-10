О нас

В Ставрополе в результате возгорания газопровода пострадал один человек

В Ставрополе в результате возгорания газопровода пострадал один человек Подземный газопровод загорелся в Ставрополе после повреждения во время работ. В результате происшествия пострадал один человек.
В регионе
10 января 2024 г. 10:02
В Ставрополе в результате возгорания газопровода пострадал один человек

Подземный газопровод загорелся в Ставрополе после повреждения во время работ. В результате происшествия пострадал один человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате порыва газопровода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие четырех задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня. В результате пострадал один человек - мастер аварийно-спасательной службы "Горгаза". С ожогами конечностей второй и третьей степени он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, происшествие случилось при проведении работ на газопроводе около 07:30 на улице Буйнакского. Согласно онлайн-картам, адрес находится рядом с многоквартирным домом. К ликвидации последствий происшествия привлекли 29 человек и 12 единиц техники.

Глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале сообщил, что причиной происшествия стали несанкционированные работы по бурению. В результате повреждения подземного газопровода без газа остались 640 абонентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На юге Сахалина из-за метели объявили экстренное предупреждение
На юге Сахалина из-за метели объявили экстренное предупреждение
10 января 2024 г. 09:56
На юге Турции зафиксировали землетрясение
На юге Турции зафиксировали землетрясение
10 января 2024 г. 09:41
Глава МИД Греции прибыл в Армению
Глава МИД Греции прибыл в Армению
10 января 2024 г. 09:27
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия нуждающимся странам
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия нуждающимся странам
10 января 2024 г. 09:15
Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве
Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве
10 января 2024 г. 00:26
Премии в аппарате премьера Армении в 2023 году превысили $1 млн
Премии в аппарате премьера Армении в 2023 году превысили $1 млн
9 января 2024 г. 23:28
В Казахстане на озере Караколь нашли 828 погибших лебедей
В Казахстане на озере Караколь нашли 828 погибших лебедей
9 января 2024 г. 22:57
В Армении в воинской части обнаружен труп офицера
В Армении в воинской части обнаружен труп офицера
9 января 2024 г. 21:52
В Турции паром с 80 людьми на борту врезался в набережную
В Турции паром с 80 людьми на борту врезался в набережную
9 января 2024 г. 21:12
Стамбульский суд арестовал мужчину, ранившего имама мечети
Стамбульский суд арестовал мужчину, ранившего имама мечети
9 января 2024 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi