В Ставропольском крае России нейтрализовали открывших огонь боевиков

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Ставропольском крае нейтрализовали двух бандитов, которые оказали вооруженное сопротивление, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Национальный антитеррористический комитет сообщает, что находившиеся в автомобиле лица открыли огонь из автоматического оружия, а затем попытались скрыться. Ответным огнем двоих бандитов нейтрализовали.

"Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой - ее активным членом", - отметили в НАК.

Органы безопасности располагают информацией о том, что указанные лица вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической направленности, "в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц".