 Наверх

В Ставрополье ликвидировано открытое горение на нефтехранилище - ОБНОВЛЕНО

В Ставрополье ликвидировано открытое горение на нефтехранилище
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехранилище в Ставропольском крае

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехранилище в Ставропольском крае, передает Report со ссылкой на ТАСС

По предварительным данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет. Согласно информации, в 13:20 по Баку пожар удалось локализовать, а в 13:30 - открытое горение было ликвидировано.

***

13:29


Пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров начался на открытом хранилище с нефтепродуктами в Нефтекумском городском округе Ставропольского края России, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Горящее хранилище размером 60 на 60 метров принадлежит УПСВ "Зимняя Ставка".

К тушению пожара в настоящее время привлечены 18 человек и шесть единиц техники.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi