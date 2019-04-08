В Ставрополье ликвидировано открытое горение на нефтехранилище - ОБНОВЛЕНО

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехранилище в Ставропольском крае, передает Report со ссылкой на ТАСС

По предварительным данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет. Согласно информации, в 13:20 по Баку пожар удалось локализовать, а в 13:30 - открытое горение было ликвидировано.

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13:29



Пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров начался на открытом хранилище с нефтепродуктами в Нефтекумском городском округе Ставропольского края России, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Горящее хранилище размером 60 на 60 метров принадлежит УПСВ "Зимняя Ставка".

К тушению пожара в настоящее время привлечены 18 человек и шесть единиц техники.