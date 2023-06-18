В стане НПО, пытавшейся похитить сына Пашиняна, произошел раскол

В стане армянской неправительственной организации "Зов сыновей", пытавшейся похитить сына премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, произошел раскол.
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Согласно информации, на расширенном заседании правления ОО "Зов сыновей" было принято решение об исключении Агуард Мартиросян (Гаянэ Акопян) из рядов ОО.
"Причина - выраженные идеологические разногласия с ней. Также сообщаем, что общественная организация "Зов сыновей" продолжает свою борьбу по ранее объявленному пути", - говорится в сообщении НПО.
Напомним, 17 мая распространилась информация о том, что члены общественной организации "Зов сыновей" пытались похитить сына премьер-министра Армении. Последний подал заявление в полицию, после чего Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. По обвинению в похищении человека была арестована Гаяне Мартиросян.
Позднее, 5 июня стало известно, что меру пресечения изменили на домашний арест. Однако в тот же день судья Уголовного суда старшей юрисдикции Еревана Манвел Шахвердян постановил заменить домашний арест на 1 месяц и 15 суток ареста.
Тогда она отказалась от своих адвокатов, суд проходил в порядке ускоренного судебного разбирательства, она признала свою вину, после чего ее приговорили к 4 годам лишения свободы.