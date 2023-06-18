О нас

В стане НПО, пытавшейся похитить сына Пашиняна, произошел раскол

В стане НПО, пытавшейся похитить сына Пашиняна, произошел раскол В стане армянской неправительственной организации "Зов сыновей", пытавшейся похитить сына премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, произошел раскол.
В регионе
18 июня 2023 г. 02:53
В стане НПО, пытавшейся похитить сына Пашиняна, произошел раскол

В стане армянской неправительственной организации "Зов сыновей", пытавшейся похитить сына премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, произошел раскол.

Как передает Report, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на организацию.

Согласно информации, на расширенном заседании правления ОО "Зов сыновей" было принято решение об исключении Агуард Мартиросян (Гаянэ Акопян) из рядов ОО.

"Причина - выраженные идеологические разногласия с ней. Также сообщаем, что общественная организация "Зов сыновей" продолжает свою борьбу по ранее объявленному пути", - говорится в сообщении НПО.

Напомним, 17 мая распространилась информация о том, что члены общественной организации "Зов сыновей" пытались похитить сына премьер-министра Армении. Последний подал заявление в полицию, после чего Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. По обвинению в похищении человека была арестована Гаяне Мартиросян.

Позднее, 5 июня стало известно, что меру пресечения изменили на домашний арест. Однако в тот же день судья Уголовного суда старшей юрисдикции Еревана Манвел Шахвердян постановил заменить домашний арест на 1 месяц и 15 суток ареста.

Тогда она отказалась от своих адвокатов, суд проходил в порядке ускоренного судебного разбирательства, она признала свою вину, после чего ее приговорили к 4 годам лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPaşinyanın oğlunu qaçırmağa cəhd edən QHT-nin üzvləri arasında parçalanma yaranıb

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi