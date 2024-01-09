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В стамбульской мечети Фатих произошел вооруженный инцидент

В стамбульской мечети Фатих произошел вооруженный инцидент Инцидент с ножом произошел в стамбульской мечети Фатих, в результате пострадали имам мечети и прихожанин.
В регионе
9 января 2024 г. 01:54
В стамбульской мечети Фатих произошел вооруженный инцидент

Инцидент с ножом произошел в стамбульской мечети Фатих, в результате пострадали имам мечети и прихожанин.

Как передает Report, об этом говорится на сайте управления губернатора Стамбула.

Согласно информации, 8 января во время молитвы около 19:15 человек с инициалами О. С. устроил скандал, начав выкрикивать лозунги. Имам мечети Галип Уста попросил его уйти. Затем злоумышленник ранил ножом имама и гражданина Биляля Эрдема, который пытался успокоить нападавшего.

Совершивший инцидент человек был задержан сотрудниками службы безопасности. Пострадавшие имам и прихожанин госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulun Fatih məscidində bıçaqlı insident olub

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