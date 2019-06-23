В Стамбуле завершилось голосование на повторных выборах - ВИДЕО

Завершилось голосование на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

Как передаёт Report, на выборах могли проголосовать 1 0560 963 избирателя.

В городе 31 124 избирательных участка были открыты до 17:00 по местному времени.



По итогам голосования будет избран глава муниципалитета и состав муниципальных советов провинции Стамбул сроком на пять лет.

Кандидатами на пост главы муниципалитета Стамбула являются Бинали Йылдырым (Партия справедливости и развития) , Экрем Имамоглу (Союз наций в составе Республиканской народной партии и İYİ Parti), Недждет Гекчинар (Партия благоденствия), Мустафа Илькер Юджель (партия Vatan (Родина).

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу.

ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула кандидату от Республиканской народной партии Турции Экрему Имамоглу и постановил провести перевыборы.

Вюсаля Аббасова