О нас

В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт

В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части. Поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.
В регионе
22 января 2023 г. 16:39
В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт

Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части. Поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут.

Выступая на церемонии запуска новой линии метро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что она рассчитана на перевозку в день 800 тыс. пассажиров.

"Благодаря реализации этого проекта Турция показала всему миру свою силу и возможности в вопросе строительства метро. Стамбул возглавляет список городов в мире, где больше других развиваются железнодорожные транспортные системы. После завершения всех реализуемых в этом направлении проектов общая длина этих систем превысит 380 км", - сказал Эрдоган. Он также сообщил, что в течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными.

Глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу сообщил, что общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 км.

"Мы создаем огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула. В перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией. Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии", - отметил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Avropanın ən sürətli metro xətti istifadəyə verilib

Другие новости из категории

В Туркменистане учрежден высший орган народовластия - Халк Маслахаты
В Туркменистане учрежден высший орган народовластия - Халк Маслахаты
22 января 2023 г. 13:58
В Челябинской области РФ в ДТП погибли пять человек
ФотоВ Челябинской области РФ в ДТП погибли пять человек
22 января 2023 г. 11:45
США продлят присутствие 4 тыс. военных в Румынии
США продлят присутствие 4 тыс. военных в Румынии
22 января 2023 г. 03:42
Великобритания передала Украине три воздушных судна Sea King
Великобритания передала Украине три воздушных судна Sea King
22 января 2023 г. 02:49
В Украине сочли данные о наступлении Беларуси информационно-психологической операцией
В Украине сочли данные о наступлении Беларуси информационно-психологической операцией
22 января 2023 г. 01:43
Спецслужбы Турции задержали главу службы безопасности ИГИЛ в Сирии
Спецслужбы Турции задержали главу "службы безопасности" ИГИЛ в Сирии
22 января 2023 г. 00:01
Турция запускает самую скоростную линию метро в Европе
Турция запускает самую скоростную линию метро в Европе
21 января 2023 г. 23:16
В Украине из-за взятки задержали замминистра
В Украине из-за взятки задержали замминистра
21 января 2023 г. 23:08
МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече
МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече
21 января 2023 г. 22:53
За период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин
За период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин
21 января 2023 г. 22:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi