В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт

Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части. Поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части. Поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут.

Выступая на церемонии запуска новой линии метро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что она рассчитана на перевозку в день 800 тыс. пассажиров.

"Благодаря реализации этого проекта Турция показала всему миру свою силу и возможности в вопросе строительства метро. Стамбул возглавляет список городов в мире, где больше других развиваются железнодорожные транспортные системы. После завершения всех реализуемых в этом направлении проектов общая длина этих систем превысит 380 км", - сказал Эрдоган. Он также сообщил, что в течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными.

Глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу сообщил, что общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 км.

"Мы создаем огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула. В перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией. Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии", - отметил министр.