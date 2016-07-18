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    Турецкий чиновник, раненый в Стамбуле, скончался - ОБНОВЛЕНО

    Стрелявшего задержали, причины его поведения устанавливаются

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Раненый в голову заместитель префекта стамбульского района Шишли Джемиль Джандаш скончался, сообщает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet.

    В понедельник мужчина с огнестрельным оружием вошел в кабинет чиновника и выстрелил ему в голову. Сообщалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

    Стрелявшего задержали, причины его поведения устанавливаются.

    Управа района Шишли заявила, что до этого префекту два раза угрожали оружием, и он подал заявление об этом в полицию.

    ***17:59

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Заместитель главы стамбульского района Шишли Джамиль Джандаш получил тяжелое ранение в голову в результате стрельбы, сообщает Report со ссылкой на NTV. 

    Нападавший был задержан.

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