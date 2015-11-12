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    В Стамбуле задержаны 7 террористов ИГИЛ

    В результате антитеррористических операций в целом задержано 11 подозреваемых

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в Стамбуле в целом задержано 11 подозреваемых в причастности к терроризму.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в районах Багчылар, Умрание, Эсенлер, Силиври и Бахчелиевлер в Стамбуле были одновременно проведены операции по 20 различным адресам. 

    В результате операций были задержаны 11 подозреваемых в причастности к терроризму, 7 их которых являются иностранными гражданами. 

    Сообщается, что задержанные иностранцы являются членами ИГИЛ.

    По этим адресам найдены многочисленные средства пропаганды и цифровое оборудование группировки. 

    Согласно информации, операции продолжаются, не исключается рост числа задержанных.

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