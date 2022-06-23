В Стамбуле задержана группа иранцев, готовившая покушения на граждан Израиля

Пять граждан Ирана задержаны в Стамбуле по подозрению в подготовке покушений на представителей Израиля.

Пять граждан Ирана задержаны в Стамбуле по подозрению в подготовке покушений на представителей Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Миллиет".

Издание напоминает, что глава израильского МИД Яир Лапид 13 июня призвал находящихся в Стамбуле соотечественников немедленно вернуться на родину из-за угрозы возможных покушений. Вслед за этим стамбульское управление по борьбе с терроризмом начало расследование, а Национальная разведывательная организация Турции в минувшую среду провела операцию по задержанию группы, готовившей покушения, за которой длительное время следила.

Операция была проведена на квартире, которую арендовали иранцы, а также в отеле. У задержанных изъяты два пистолета с глушителями, цифровые носители. Допросы подозреваемых продолжаются. По информации телеканала "Си-эн-эн Тюрк", покушение, в частности, готовилось на супругу бывшего израильского дипломата.

Премьер Израиля Нафтали Беннет сообщил 20 июня, что израильские и турецкие власти совместными усилиями предотвратили несколько попыток нападения на израильских граждан, находящихся в Турции, которые предприняли "террористы, поддерживаемые Ираном".