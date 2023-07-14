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В Стамбуле задержан племянник Фетхуллаха Гюлена

В Стамбуле задержан племянник Фетхуллаха Гюлена В районе Санджактепе Стамбула в ходе операции против организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) был задержан его племянник Сельман Гюлен.
В регионе
14 июля 2023 г. 05:23
В Стамбуле задержан племянник Фетхуллаха Гюлена

В районе Санджактепе Стамбула в ходе операции против организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) был задержан его племянник Сельман Гюлен.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула также задержаны супруга Сельмана - Нур Гюлен, тесть Бекир Озтюрк и теща Мине Озтюрк.

Власти Турции обвиняют организацию живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda Fətullah Gülənin qardaşı oğlu saxlanılıb

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