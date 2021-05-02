В Стамбуле задержан глава группировки ИГИЛ

Турецкая полиция задержала боевика террористической группировки ИГИЛ, который являлся одной из ключевых фигур в окружении ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад.

Турецкая полиция задержала боевика террористической группировки ИГИЛ, который являлся одной из ключевых фигур в окружении ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад.

Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщает газета Yeni Safak в воскресенье.

Операция была проведена совместными усилиями турецкой полиции и сотрудников национальной разведывательной организации Турции в стамбульском районе Аташехир. Боевик, за которым долгое время велось наблюдение, был задержан сразу после выхода из дома. Полиция провела обыск в квартире, где проживал задержанный, и изъяла мобильные телефоны, цифровые материалы и фотографии, на который боевик изображен с поднятым мечом.

Террорист, который проник в Турцию с поддельными документами три года назад, и все это время числился в красном бюллетене интерпола, отвечал за военную инфраструктуру группировки и был замешан во многих терактах в Сирии, начиная с 2014 года, а также занимался обучением боевиков.